Steinhoff International: Crash nach Betrugsvorwürfen – Chance für Anleger?

Lieber Leser,

mit Kursverlusten von in der Spitze knapp -14% ist die Aktie der Steinhoff International Holdings heute der mit Abstand größte Verlierer im MDAX. Grund für den kleinen Crash sind dabei Betrugsvorwürfe gegen CEO Markus Jooste, über die das „Manager Magazin“ heute berichtet.

Bei der Aktie läuft es schon lange nicht rund!

Aber der Reihe nach! Die Steinhoff International Holdings ist u.a. die Muttergesellschaft der XXXL Möbelhäuser und von Poco Domäne. Man ist also stark im Möbelgeschäft tätig – und gilt dabei als hartnäckiger Wettbewerber der bekanntlich nicht börsen-notierten Ikea. Dabei gibt es jedoch schon lange Kritik an der komplizierten Struktur des Konzerns. Denn grundsätzlich stammt das Unternehmen aus Südafrika, hat aber – wohl aus steuerlichen Gründen – seinen Hauptsitz in den Niederlanden, obwohl man operativ in erster Linie in Deutschland tätig ist.

Nachdem die Gesellschaft im Rahmen ihres IPO Ende des Jahres 2015 von den Anlegern zunächst noch freundlich an der Börse empfangen wurde, ging es seit dem Allzeithoch von 6,14 Euro am 18. August 2016 sukzessive bergab. Zuletzt steuerte der Titel dabei zielsicher auf die charttechnisch sehr wichtige Unterstützung im Bereich 4,20/4,25 Euro zu, die jedoch mit den heutigen schlechten Nachrichten gebrochen wurde. Kurzfristig liegt daher nun ein Verkaufssignal mit Kursziel im Bereich des alten Allzeittiefs bei 3,80 Euro vom 20. Januar 2016 vor.

Betrugsvorwürfe sorgen zwar für kurzfristigen Ausverkauf, aber…

Diese charttechnische Unterstützung steuerte die Aktie heute auch zielsicher an. Zunächst fiel die Aktie zwar, aufgrund einer gewissen Panik unter den Anlegern, bis auf 3,66 Euro zurück. Zwischenzeitlich setzte aber schon eine erste Kurserholung ein, so dass der Titel inzwischen mit 3,90 Euro wieder leicht über dem genannten, sehr wichtigen charttechnischen Support liegt. Ich gehe Stand heute davon aus, dass sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Oldenburg klären lassen und die Aktie daher diese Unterstützung verteidigen kann.

Sofern dies tatsächlich klappt, bestünden bei dem Papier dann mehr Chancen als Risiken. Denn mit dem Sell Off auf das alte Tief ist die Aktie vergleichsweise günstig bewertet, hat aber eben auch gute Chancen auf Ausbildung eines Doppelbodens. Ausgehend von diesem winken dann steigende Kurse, zunächst in Richtung 4,20/4,25 Euro sowie später in Richtung 5,00 und sogar 6,00 Euro. Angesichts der fundamental günstigen Bewertung sowie einer Dividendenrendite von über 3% würde ich die Aktie daher in die aktuelle Unsicherheit hinein eher kaufen als verkaufen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.