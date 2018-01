Steinhoff: Heftige Kurssprünge!

Liebe Leser,

bei der Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) wurde es auch diese Woche nicht langweilig. Stand die Notierung des Papiers am Dienstag noch im Bereich von 33 Cents, so startete die Steinhoff Aktie am Freitag im Bereich 60 Cents in den Handel. Solche Kursveränderungen innerhalb weniger Tage sind natürlich happig. Und es gab aber diesmal in der Tat Neuigkeiten von Steinhoff. Konkret: Steinhoff verwies auf das Treffen mit Gläubigern und Banken in London am 19. Dezember sowie mit südafrikanischen Geldgebern am 21. Dezember. Da war ja die Frage gewesen, was war bei dem Londoner Treffen herausgekommen – bisher hatte Steinhoff da keine konkreten Ergebnisse mitgeteilt.

Steinhoff: Hoffnung auf neue Liquidität?

Nun hieß es zu den beiden genannten Treffen, dass die Interaktion mit den Banken und Finanzpartnern nach den Treffen noch weitergehe. Es sei eine gewisse Stabilisierung im operativen Geschäft erreicht worden, aber man benötige für bestimmte Unternehmenszweige immer noch kurzfristig Liquidität. Man arbeite daran, um Lösungen zu finden und sich Liquidität zu beschaffen, damit die zugrundeliegenden geschäftlichen Aktivitäten stabilisiert werden können. Man werde dem Markt dazu ein Update geben, zu gegebener Zeit.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.