Steinhoff: Hauptversammlung!

Im Grunde waren das aufschlussreiche Gedanken, die ich eben hatte. Um was es ging: Ich überlegte, ob ich zur kommenden Hauptversammlung von Steinhoff (= „Steinhoff International Holdings“) reisen möchte. Den Termin hatte ich mir vor einigen Wochen oder Monaten bereits im Kalender eingetragen: 7. Juni 2019. Dann aber eben meine Gedanken, in etwa in dieser Form: Ach, es geht doch um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung