Steinhoff: Finanzielle Situation weiter herausfordernd!

Die finanzielle Position der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) bleibe sehr herausfordernd („very challenged“) – so hieß es in einer Präsentation, die das Unternehmen am Tag der Hauptversammlung veröffentlicht hat. Die zuständigen Manager hätten aber „extremely well“ – außergewöhnlich gut – reagiert, so Steinhoff. Letzteres ist natürlich eher Ansichtssache. Doch es wurden neben diesen eher allgemeinen Aussagen endlich einmal auch einige ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.