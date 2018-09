Steinhoff: Diese Woche ist es so weit!

Diese Woche ist es bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) so weit: Am 20. September steht ein Treffen mit den Gläubigern an, und zwar im „Millennium Gloucester Hotel“ in London. Im Grunde sind wichtige Weichenstellungen schon getroffen worden, da laut Steinhoff ein Großteil der wichtigen Gläubiger (gemessen am Nominalwert der Forderungen) den besagten lock-up-agreements zugestimmt hat. Doch wer weiß, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.