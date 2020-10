Steinhoff: Die Bullen werden wieder eingefangen

Anfang Oktober bildete die Steinhoff-Aktie bei 0,035 Euro ein Tief aus und stabilisierte sich in den Tagen danach auf diesem Niveau. Die Seitwärtsbewegung endete am 9. Oktober, als ein dynamischen Anstieg begann. Er ließ den Kurs in der Spitze bis auf 0,053 Euro vordringen. Anschließend übernahmen die Bären wieder die Führung.

Sie ließen den Kurs in einen neuen Abwärtstrend übergehen.



