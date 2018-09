Steinhoff: Blick auf die Schulden!

In Bezug auf die jüngste Gläubigerversammlung von Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) in London hat sich das Unternehmen nicht zu den Ergebnissen öffentlich geäußert. Es lohnt sich aber, in die – auf der Internetseite des Unternehmens eingestellte – Präsentation für dieses Ereignis zu schauen. Denn dort finden sich auch Angaben zur Aufschlüsselung einiger Verbindlichkeiten von Steinhoff bzw. den wichtigen Tochterunternehmen. Konkret ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.