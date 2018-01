Steinhoff: Ausgestanden ist da noch lange nichts!

Liebe Leser,

weiterer Wechsel auf der Führungsebene: Nachdem bereits vor Weihnachten der ehemalige Konzernchef Markus Jooste und anschließend auch Großaktionär und Aufsichtsrat Christo Wiese ihre Posten räumten, kündigte Steinhoff nun eine weitere personelle Veränderung an.

Finanzvorstand tritt zurück

Laut Konzernangaben sei Finanzvorstand Ben la Grange von seinem Posten zurückgetreten. Dessen Amt soll in Zukunft von Philip Dieperink übernommen werden. Dieperink ist derzeit Finanzchef der britischen Tochter und arbeitet seit 2001 für Steinhoff. La Grange soll indes weiterhin die Neuaufstellung der vergangenen Bilanzen unterstützen, verkündete der Konzern am Donnerstag im südafrikanischen Stellenbosch.

„Beträchtliche Summen an flüssigen Mitteln“ benötigt

Neben der neuen Personalsituation berichtete der strauchelnde Möbelgigant auch über die momentane Finanzlage des Konzerns. So brauche das MDax-Unternehmen „weiterhin in einigen Geschäftsbereichen kurzfristig beträchtliche Summen an flüssigen Mitteln“.

Steinhoff will weitere Stabilisierung und rasche Aufklärung

Immerhin: Operativ gesehen beurteilte der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelhändler die Lage als „ein wenig stabilisiert“. Im Vordergrund der kommenden Bemühungen soll eine weitere Stabilisierung stehen, damit einzelne Konzernteile nicht ihren Wert einbüßen. Und: Dringlich sei auch die Aufklärung der Bilanzunregelmäßigkeiten durch externe Prüfer, so Steinhoff weiter.

Aktie erholt sich etwas

Die Steinhoff-Aktie legte Anfang Dezember einen regelrechten Absturz hin, da Zweifel an der Richtigkeit der Bilanzzahlen aufkamen. In der Folge rutschte der Aktienkurs von etwa 3,50 Euro unter die 50-Cent-Marke. Mittlerweile zeigt das Papier wieder leichte Erholungserscheinungen.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.