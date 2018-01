Steinhoff: Die Anleger blasen zum Angriff!

Liebe Leser,

ein so großes Anlegerinteresse wie augenblicklich hat die Steinhoff-Aktie selten auf sich vereinen können. Bislang hatte sich hat sich das gesteigerte Interesse allerdings nicht in deutlichen Kursgewinnen niedergeschlagen. Im Gegenteil: Die Aktie ging zwar am 29. Dezember nicht mit einem neuen Tief, wohl aber nur relativ knapp über demselben aus dem Handel.

Ein Zeichen von wiedergewonnener Stärke war dies gewiss nicht. Aber auch nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, denn in den Tagen um Weihnachten gab es gleich eine Reihe von Nachrichten, die weiteren Druck auf die Steinhoff-Notierungen hätten ausüben können. Doch der Kurs zeigte sich weitgehend unbeeindruckt und stieg sogar leicht an.

Die Ratingagentur Moody’s hat beispielsweise die Kreditwürdigkeit des Unternehmens weiter herabgestuft. Für Steinhoffs Verhandlungen mit den Kreditgebern sind Moody’s gesenkte Daumen gewiss keine Steilvorlage, wenn es um die Rettung der Gesellschaft und ihre operative Liquidität geht. Trotzdem schien die Nachricht die Anleger alles andere als zu schocken.

Sind damit also alle schlechten Nachrichten in den Kurs eingepreist? Wenn ja, könnte die aktuelle Seitwärtsbewegung nicht nur eine Korrektur im laufenden Abwärtstrend, sondern möglicherweise sogar den Beginn einer Bodenbildung darstellen. Es ist gewiss ein positives Zeichen, wenn der Steinhoff-Kurs bei schlechten Nachrichten nicht sogleich wieder auf neue Allzeittiefs fällt.

Die Gespräche mit den Kreditgebern laufen weiter, ließ Steinhoff unlängst verlauten. Auch über frisches Geld in Form von zusätzlichen Krediten werde gesprochen. Solange man miteinander spricht, besteht grundsätzlich noch Hoffnung.

Mit viel Schwung ins neue Jahr

Und dies hat die Anleger wohl dazu veranlasst, den Kurs seit Beginn des neuen Börsenjahres, sprich binnen zweier Handelstage um fast 50 Prozent ansteigen zu lassen. Im Zuge dessen wurde auch der Widerstand bei 32 Cent aus dem Spiel genommen, zudem scheint die Bodenbildung endgültig erfolgreich abgeschlossen worden zu sein. Damit hat sich die charttechnischen Lage wieder etwas aufgehellt, doch die Zukunft des Steinhoff-Konzerns entscheidet sich nicht an der Börse, sondern allein am Verhandlungstisch.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.