Steinhoff: Alles ist möglich!

Bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) kann es nun jederzeit zu der Veröffentlichung einer Nachricht in Bezug auf Insolvenz oder Abwendung einer Insolvenz kommen. Der Termin 20. Juli steht: Bis dahin haben diverse Gläubiger zugestimmt, nichts zu unternehmen, was Steinhoff in die Insolvenz treibt. Und dieses Zeitfenster sollte das Steinhoff-Management nun wirklich nutzen, um eine tragfähige Lösung für das Schuldenproblem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.