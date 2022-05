Steinhoff-Aktie: Das wird jetzt wichtig

Ein erster Schritt dazu wurde noch im vergangenen Monat unternommen, denn die Steinhoff-Aktie stieg wieder an und drang bis zum 3. Mai sogar bis an den 50-Tagedurchschnitt vor. An ihm scheiterten die Bullen anschließend jedoch, sodass der Kurs wieder in eine neue Abwärtsbewegung überging. Sie wird auch im heutigen Handel fortgesetzt, sodass der Wert bis auf 0,157 Euro zurückfällt. Auf… Hier weiterlesen