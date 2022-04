Steinhoff-Aktie: Nach der verpassten Chance - wie geht es nun weiter?

Die Steinhoff-Aktie kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Am Dienstag hatte das Papier nach fünf Verlusttagen in Folge wieder einen Tagesgewinn erzielt, doch am Mittwoch wurden die Kurse wieder in den Abgrund getrieben. An der Xetra büßte der Anteilsschein fast 10 Prozent ein und erreichte ein 4-Monats-Tief bei 0,1452 Euro. Pullback zum 78,6 %-Fibonacci-Retracement Nach dem Bruch der 200-Tage-Linie (EMA200), die… Hier weiterlesen