Steinhoff-Aktie: Das sollten Sie sich einmal genauer ansehen!

Liebe Leser,

Steinhoff hat zuletzt wieder zugelegt. Enorm zugelegt. Es ging an diesem Dienstag um mehr als 14 % nach oben. Relativ viel, aber absolut gesehen hat sich nichts getan. Diese optische Täuschung an den Märkten sollten Sie sich unbedingt vor Augen halten, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Im Detail: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.