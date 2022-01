Steinhoff-Aktie: Der reine Wahnsinn

Zum Wochenauftakt kann die Steinhoff-Aktie die bullishe Grundstimmung fortsetzen. Der Wert kann am Montag, 10. Januar die Korrektur der vergangenen Handelstage beenden. Die Aufwärtsbewegung seit Anfang Dezember 2021 setzt sich so weiter fort.

Nun kommt es allerdings darauf an, ob mit der aktuell positiven Tendenz auch weitere Anschlusskäufe eintreten. Denn die Steinhoff-Aktie ist schon gut in den Tag mit einem ordentlichen Plus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung