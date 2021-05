Steinhoff-Aktie: Das reicht noch nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Steinhoff-Aktie bildete am 15. Februar bei 0,158 Euro ihr aktuelles Jahreshoch aus und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Sie schien beendet zu sein, als der Kurs in der zweiten Märzhälfte in einen neuen Anstieg überging und bis Anfang April den Wiederanstieg auf ein Hoch bei 0,140 Euro vollzog.

Einsetzende Verkäufe ließen den Wert anschließend jedoch wieder auf den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung