Steinhoff Aktie: Ein neuer Knaller!

Steinhoff liefert aktuell einen neuen Knaller an den Börsen. Denn die Aktie hat direkt den Rebound geschafft: Fast + 10 % am Dienstag zeigen, dass die Zeichen richtig gedeutet worden sind. Steinhoff hat weiterhin gute Chancen, in einem kräftigen Aufwärtsmarsch jetzt die 10-Cent-Marke erneut anzugehen.

Steinhoff: Die guten Zeichen überwiegen

Das Desaster der vergangenen Tage an den Hauptmärkten hat auch bei Steinhoff zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung