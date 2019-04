Steinhoff Aktie vor der neuen Woche: Jetzt wird es spannend

Steinhoff Aktie vor der neuen Woche: Entscheidung naht

Steinhoff hat in der vergangenen Woche einige Schwierigkeiten erlebt. Dabei ist der Wert in den zurückliegenden Tagen allerdings nicht einmal in enorme Problemzonen vorgedrungen, womit sich wiederum die Chance eröffnet, dass es in den kommenden Tagen auch keine nennenswerte negative Änderung für das Kurspotenzial ergibt. Auf der anderen Seite nähert sich eine Entscheidung, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Mark de Groot.