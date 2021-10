Steinhoff-Aktie: Der nächste Tiefschlag!

Die Steinhoff-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Im gestrigen Handel musste der Titel mal wieder heftige Abschläge wegstecken, welche die Kurse um rund fünf Prozent in die Tiefe beförderten. Bei Handelsschluss standen lediglich noch 0,13 Euro auf dem Ticker, womit die explosiven Zugewinne von Ende August sich so gut wie vollständig wieder in Luft aufgelöst haben.

