Steinhoff Aktie: Die nächste Katastrophe!

Die Aktie von Steinhoff erfährt in diesen Tagen eine bittere Abfuhr. Denn der Wert hatte sich zuletzt zeitweise wieder in Richtung von 7 Cent nach oben bewegt. Diese Bewegung jedoch ist in den jüngsten Sitzungen wieder einkassiert worden und Steinhoff macht sich auf den Weg, die 6-Cent-Untergrenze noch zu erreichen. Dabei dürfte der übergeordnete Trend nicht mehr ohne Weiteres zu unterbrechen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung