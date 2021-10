Steinhoff-Aktie: Das lässt Böses erahnen!

Eine Zeit lang schien die Steinhoff-Aktie sich der immer stärkeren Präsenz der Bären am Gesamtmarkt entziehen zu können. Während es allerorten tief in den roten Bereich ging, konnte das Papier sich, vor allem angesichts der Nachrichtenlage mit vielen Ungewissheiten, recht stabil halten.

Am Mittwoch war damit aber zunächst Schluss. Mit Abschlägen in Höhe von 5,56 Prozent ging es in Stuttgart mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung