Steinhoff-Aktie: Das ist wohl kein Zufall!

Die Aktie von Steinhoff bleibt ein Wackelkandidat: Die Papiere des in einen Bilanzskandal verwickelten Möbelkonzerns hatten am Mittwoch im Xetra-Handel kurz nach oben tendiert, bei 0,267 Euro aber war wieder Schluss. Am frühen Nachmittag notierte die Steinhoff-Aktie ein weiteres Prozent im Minus bei noch 0,262 Euro. Seit dem Mehrjahreshoch Mitte Januar, ausgebildet bei 0,324 Euro, hat der Konzern wieder 20 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



