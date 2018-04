Steinhoff-Aktie: Das ist jetzt wichtig zu wissen!

Steinhoff konnte gestern und heute Aufschläge von insgesamt fast 30 % für sich verbuchen. Wird es jetzt wieder enger für Short-Analysten? Mitnichten, meinen Kritiker. Die Aktie hat ihren Trend noch nicht aufgegeben. Es geht ohne jeden Zweifel tendenziell gen Süden. Sehen Sie selbst: Der charttechnische Trend orientiert sich auch an den verschiedenen Unterstützungen, in diesem Fall an 0,21 Euro, die zuletzt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.