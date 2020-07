Steinhoff Aktie: Das ist das Zeichen!

Steinhoff Aktie: Sehr gut, die Bullen haben gezeigt, wo der Hammer hängt. Denn am Freitag gelang es, den Aktienkurs ordentlich gen Norden zu hieven. So wurde eine neues Mehrwochenhoch generiert. Das muss grundsätzlich als bullisch angesehen werden. Gerade auch in Bezug auf die Situation, dass der Anteilschein sich schon wieder auf dem langfristigen Support von 0,05 Euro befand. Durch das kräftige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



