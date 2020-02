Steinhoff Aktie: Das ist der Hammer!

Steinhoff ist erneut für eine Überraschung gut. Das Unternehmen ist am Freitag zwischenzeitlich bis zum Mittag um -19 % gesunken. Der Hammer. Denn die Zahlen, die Steinhoff am Donnerstag präsentierte, geben diesen Kursverlust von mehr als 30 % in zwei Tagen nicht her. Was passiert da?

Steinhoff: Mehrere Probleme

Die Aktie leidet unter mehreren Problemen. Die Zahlen für das Quartal vom 1. Oktober



