Steinhoff-Aktie: Die große Rettung…

Steinhoff konnte die Woche immerhin mit einem Plus von 2,5 % abschließen. Der umstrittene Möbelhändler hat damit sogar ein kleines Plus über die gesamte Woche geschafft. Dies erreichte den Wert von 1,7 %. Im zurückliegenden Monat ging es nun um 24 % nach oben. Ist dies der Durchbruch in Richtung eines neuen Aufwärtstrends? Immerhin ist das Unternehmen schon wieder 500 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



