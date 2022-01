Steinhoff-Aktie: Das gefällt nicht richtig

Im Dezember verdoppelte sich die Steinhoff-Aktie. Nach einem Anstieg von 100 Prozent ist oftmals die Luft aus einem Wert. Auch so bei Steinhoff. Der Wert trat ein paar Handelstage auf der Stelle. Doch am 06. Januar wieder eine längere weiße Tageskerze und nachfolgend am 07. Januar ein Ausbruch aus einer Flagge.

Grundsätzlich präsentiert sich die Steinhoff-Aktie so positiv. Denn die Aufwärtsbewegung im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung