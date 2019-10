Steinhoff Aktie: Die bittere Wahrheit…

Steinhoff hat in den vergangenen Tagen nachgewiesen, dass das Unternehmen mutmaßlich die Rückkehr in einen namhaften Aufwärtstrend nicht mehr realisieren kann. Die Kurse sind auf Basis der ohnehin schon sehr schwachen Entwicklung zuletzt recht deutlich gefallen und kratzen auch am Dienstag an der Untergrenze von 6 Cent. Es spielt bei der Betrachtung oder Analyse des Wertes fast keine Rolle, dass dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung