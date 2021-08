Steinhoff-Aktie: Zündet bald der Turbo?

Es hat sich bei Steinhoff in den letzten Monaten so einiges getan. Der schwer angeschlagene Möbelkonzern konnte mit dem Börsengang der Tochter Pepkor frisches Geld in die Kassen spülen und mit einem neuen Vergleichsangebot eigenen Angaben zufolge die widerspenstige Hamilton-Gruppe besänftigen, welche rund 14.000 Kläger vertritt.

Solche und weitere Entwicklungen machten sich an der Börse bemerkbar. Im vergangenen Sommer wurde die Steinhoff-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung