Steinhoff-Aktie: Zeit für Schnäppchenjäger?

Das sieht nicht gut aus für die Steinhoff-Aktie: Das Papier des deutsch-südafrikanischen Möbelkonzerns notiert weiter auf dem Niveau des 12-Monats-Tiefs und hat (nach dem Kurseinbruch in Höhe von 9,5% am 24.08.) gestern erneut 1,9% an Wert verloren. Das "Manager Magazin" hatte in der vergangenen Woche über Ermittlungen gegen Steinhoff berichtet - der Möbelhändler hatte...