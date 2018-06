Steinhoff-Aktie: Die Zeichen der Zeit erkennen!

Bei Steinhoff gab es am Mittwoch keine Bewegung. Das spielt allerdings kaum eine Rolle. Denn der Wert befindet sich ohnehin fast im freien Fall. Steinhoff ist am tiefsten Punkt aller Zeiten angekommen und dürfte in den kommenden Wochen weiter in Richtung 0 Euro absacken, so die Meinung der charttechnischen Spezialisten.

Denn: Die Aktie war Anfang Januar nach einem ohnehin schon erkennbaren charttechnischen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.