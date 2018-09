Steinhoff Aktie Wochenanalyse: Das Ende ist offen….

Steinhoff hat in der abgelaufenen Woche erneut Fragezeichen hinterlassen. Damit ist auch der Blick in die nahe Zukunft vergleichsweise offen. Der Wert kann in den kommenden Wochen sowohl um 5 %, also etwa gut 20 % klettern als auch nach unten durchbrechen. Dann wäre ein Sturz in Richtung 10 Cent bzw. darunter bis zu den Allzeittiefs in Höhe von 7 Cent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.