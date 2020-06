Steinhoff Aktie: Wiederholt sich die Geschichte?

In diesem Jahr ist die Steinhoff-Aktie bereits dreimal über ihren 50-Tagedurchschnitt ausgebrochen. In allen Fällen wirkte die Bewegung zunächst recht kraftvoll und dynamisch. Auf Dauer war den Bullen jedoch kein Erfolg beschieden. Am längsten konnte sich der Kurs noch im Februar und März über der 50-Tagelinie halten.

Im April war der Ausflug über den EMA50 hingegen eher kurz. Auch jetzt



