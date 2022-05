Steinhoff-Aktie: Wie in wilden Zeiten!

Die Aktie von Steinhoff International, seit Monaten in scheinbar ruhigerem Fahrwasser unterwegs, ließ zuletzt wieder Erinnerungen wach werden an wilde Zeiten. Die Papiere des seit 2017 in einen Bilanzskandal verwickelten Möbelhändlers schossen am Dienstag plötzlich um rund ein Viertel im Wert nach oben auf, von zuvor 0,155 Euro bis zu 0,197 Euro, nur um am Mittwoch wieder deutlich abzugeben. Bis… Hier weiterlesen