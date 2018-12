Steinhoff-Aktie: Wie weit kann es noch nach unten gehen?

Steinhoff hat auch am Donnerstag einen kleinen Kursabschlag hinnehmen müssen. Es ging schon wieder um 1% nach unten. Damit hat die Aktie unter Beweis gestellt, dass sie es nicht mehr in hinreichendem Tempo schafft, die Marke von zehn Cent nach oben zu überwinden. Sie knabbert zurzeit an dieser Obergrenze, ist damit aber schon länger im klaren formalen Abwärtstrend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.