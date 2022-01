Steinhoff Aktie: Wichtiger Termin im Januar!

Denn der Blick in den Steinhoff Finanzkalender zeigt, dass dann die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2021 ansteht. So schnell ist Steinhoff, der Dezember ist doch kaum vorbei? Dazu beachtenswert: Bei Steinhoff weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Das Steinhoff Geschäftsjahr 2021 endete bereits am 30.9.2021.

Steinhoff Aktie: 12-Monats-Performance im Bereich von +367%

Ich warte auf die neuen Zahlen mit Interesse.



