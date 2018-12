Steinhoff-Aktie: Wichtig zu wissen!

Die Aktie von Steinhoff hat am Dienstag einen relativ deutlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Es ging immerhin um 2,5 % nach unten. Das wiederum bedeutet, dass die Aktie sich nun etwas weiter in Richtung 11 Cent bewegt, womit dann sogar die Untergrenze von 10 Cent in den Fokus rückt.

Der Wert ist in einem neuerlichen kurzfristigen charttechnischen Abwärtstrend, aus dem es so schnell kein

Ein Beitrag von Frank Holbaum.