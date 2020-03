Steinhoff Aktie: Wichtig zu wissen!

Steinhoff hat sich auch am Montag in den ersten Handelsstunden oberhalb der wichtigen Marke von 5 Cent gehalten. Das Unternehmen ist resistenter, als viele Analysten und auch Investoren in den vergangenen Wochen angenommen haben. Inzwischen steigt der Optimismus an den Börsen wieder, dass genau dieser Titel sich nicht wie vermutet in einem schnellen Ausverkaufsmodus befinden wird.

Steinhoff: Offene Fragen

Dennoch bleiben offene Fragen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung