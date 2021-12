Steinhoff-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Steinhoff-Aktie musste in den letzten Wochen so manchen Rückschlag wegstecken. Noch immer befindet sich der dahinterstehende Möbelkonzern in der Schwebe und es ist völlig offen, ob es in Zukunft zum großen Comeback oder doch zur Liquidation kommen wird.

Entscheiden werden darüber die Gerichte, allerdings frühestens zu Beginn des neuen Jahres. Die immer neuen Vertagungen schlugen den Anlegern sichtlich aufs Gemüt und



