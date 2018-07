Steinhoff Aktie: Weiterhin riskant!

Anfang der Woche konnte die Aktie von Steinhoff an der Börse in zweistelligen Prozentbereichen zulegen. Das liest sich zunächst sehr spektakulär, ist bei Pennystocks, die sich nahe an der Wertlosigkeit bewegen, aber nichts Ungewöhnliches. Einige Anleger setzen weiterhin auf eine Erholung des Konzerns, gesichert ist diese aber noch lange nicht. Aktuell verabschieden sich auch schon wieder einige Aktionäre von dem Titel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.