Steinhoff Aktie: Weiterhin als bärisch zu beurteilen!

Steinhoff Aktie | ISIN:NL0011375019 | WKN:A14XB9

Da sich der Aktienkurs Stück für Stück immer weiter nach Süden bewegt, ist das nur als bärisch zu bezeichnen. Zwar notiert der Stochastik Indikator nun in der überverkauften Zone, allerdings zeigt er nur kurzfristige Tendenzen auf. Die Trendindikatoren zeigen eindeutig einen fallenden Aktienkurs an, Besserung ist nicht in Sicht. Zumal der viel beachtete Macd ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung