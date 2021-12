Steinhoff-Aktie: Ein Weihnachtsmärchen!

Es ist geradezu unglaublich, was sich in den letzten Tagen bei der Steinhoff-Aktie abgespielt hat. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Anleger mit viel Ungewissheit in die nahe Zukunft blickten. Nicht nur ein mit den Gläubigern getroffener Vergleich, sondern das gesamte Unternehmen stand auf der Kippe.

Mit einem unguten Gefühl im Bauch richteten sich alle Blicke auf den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung