Steinhoff-Aktie: Weg mit den Schulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die nächsten Schritte des Konzerns ist die Minderung der Zinszahlungen für Schulden. Zudem soll der Verkauf einer weiteren Mitwirkung an Pepco und die Notierung am Markt seiner australischen und US-amerikanischen Einheiten im Fokus stehen. Die Pläne werden dem südafrikanischen Unternehmen helfen, den Wiederaufbau zu beschleunigen, nachdem es die Genehmigung erhalten hat, nach einem Bilanzskandal Ende 2017 rund 1,5 Milliarden Euro an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung