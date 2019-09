Steinhoff Aktie: Was stimmt denn nun?

Steinhoff hat am Dienstag am Markt für Verwirrung gesorgt. Der Titel wurde an unterschiedlichen Börsenplätzen teils stark verschieden gehandelt. Dabei ist die Aktie einmal mit – 2 % aus dem Handel gegangen, an einem anderen Markt mit +1,4 %. Dafür zeichneten allerdings keine neuen Nachrichten verantwortlich. Die Entscheidung um das Unternehmen rückt indes näher. Noch immer sind keine offiziellen Informationen über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung