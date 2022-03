Steinhoff-Aktie: Was passiert jetzt?

Steinhoff hat kürzlich die zweitgrößte Klage wegen Wertpapierbetrugs in der Europäischen Union beigelegt und damit drei Jahre lang komplizierte, strittige Verhandlungen abgeschlossen. Steinhoff, ein niederländisches Unternehmen mit Hauptsitz in Südafrika, betrieb einst über 40 Einzelhandelsmarken in 30 Ländern.

Auf seinem Höhepunkt wurde Steinhoff mit fast 20 Milliarden Euro bewertet. Anleger der Steinhoff-Aktie waren im Freudentaumel, bis Steinhoff im Dezember ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung