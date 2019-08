Steinhoff Aktie: Was passiert im August?

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, dass es bei Steinhoff eventuell Grund zur Hoffnung gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Derzeit warten die Anleger von Steinhoff wohl gespannt auf den 13. August und die Verkündung der Zahlen. Die Entwicklung! Steinhoff International Holdings N.V. will am 13. August seine Investoren Präsentation („investor presentation“) im „Cape Town Convention Centre“ in Kapstadt abhalten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!