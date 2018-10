Steinhoff-Aktie: Was nun wichtig wird….

Steinhoff hat auch am Montag mit einem minimalen Rücksetzer von 1,7 % kaum eine Kursbewegung verzeichnet. Dies wird den Chartanalysten langsam unheimlich, denn die Notierungen laufen seit längerer Zeit einfach an der Untergrenze von 14 Cent entlang, auch wenn jetzt formal eine 13-Cent-Marke erreicht wurde. Sollten die Notierungen in diesem Seitwärtsband weiterlaufen, müsste hier von einem Seitwärtstrend ausgegangen werden, so die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.