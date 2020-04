Steinhoff Aktie: Was ist jetzt wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Regeneron Pharmaceuticals":

Steinhoff hat am Dienstag deutlich nachgegeben. Es ging um 7 % abwärts. Damit sind die Kurse des einstigen Hoffnungsträgers binnen weniger Tage wieder um fast 2,5 Cent abwärts gerutscht, also fast ein Drittel. Was ist jetzt wichtig?

Steinhoff: Keine Nachrichten

Entscheidend ist zunächst, dass es für das Unternehmen keine neuen, wesentlichen Nachrichten gegeben hat. Die Aktie hat basierend auf den vorhergehenden Tagen, als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung