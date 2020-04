Steinhoff Aktie: Was ist jetzt der richtige Weg?

Steinhoff hat am Montag einen kleineren Hoffnungsschimmer angezündet. Das Unternehmen konnte mit einem Aufschlag von gut 1 % verdeutlichen, dass es keineswegs direkt zum Ausverkauf kommen müsse. Damit hat die Aktie vor allem jene bestärkt, die noch eine Chance darauf sehen, dass es zu einem größeren Ausbruch kommen kann. Zuvor war befürchtet worden, Steinhoff könne an und in der Corona-Krise scheitern.

Steinhoff: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung