Steinhoff Aktie: Was ist denn jetzt los?

Zum Ende der vergangenen Woche stieg die Steinhoff Aktie alleine am Freitag um zwischenzeitlich über 34 % und scheint dies nun fortzusetzen, da der Kurs auch heute weiterhin positiv verläuft. Dadurch notiert die Aktie aktuell bei ca. 0,047 Euro und kann sich so positiv vom Monatstief bei 0,032 Euro absetzen. Kann dies also der Beginn eines Aufwärtstrends sein, auf den Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



