Steinhoff-Aktie: Was ist hier los?

Liebe Leser,

in den letzten Wochen gab es kaum positive Meldungen rund um den Möbelhersteller Steinhoff und dessen Holding. Die Aktie des Unternehmens hat im Zuge des Bilanzskandals kräftig an Wert verloren und erreichte in der vergangenen Woche ein neues Tief bei etwa 0,20 Euro. Umso erstaunlicher ist jetzt der starke Anstieg gleich zu Beginn der neuen Woche. Die Aktie legte im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.